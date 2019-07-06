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مشجع نيجيرى: الأمن المصرى منظم وساعدنا أثناء إقامتنا بالإسكندرية

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 ص
مشجع نيجيرى: الأمن المصرى منظم وساعدنا أثناء إقامتنا بالإسكندرية ادوارد ليو مشجع نيجيرى
الإسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر

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قال ادوارد ليو، مشجع نيجيرى، إنه جاء لمؤازرة منتخب بلاده فى مشاركته بكأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر، مشيدا بالتنظيم وحسن معاملة المصريين لهم منذ مجيئهم حتى الآن.
 
واضاف لليوم السابع، أنه زار عدد من الأماكن السياحية بالإسكندرية، وزار محافظة الإسكندرية ونالت إعجابه للغاية، مشيرا إلى أن مساعدة قوات الأمن لهم منذ مجيئهم والترحيب بهم وتأمين تواجدهم وانتقالهم من المحافظات.
 
وأكد المشجع، أن منتخب بلاده سيشارك فى المباريات النهائية لكأس الأمم الأفريقية وتنظيم مصر للبطولة جعلتهم يشعرون بالفخر ومنحتهم فرصة لزيارة مصر والأماكن السياحية المميزة بها.
 
 
يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا.
 
 

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