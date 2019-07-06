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مشجعو نيجيريا يجوبون محيط استاد الإسكندرية بالزمامير والأعلام.. صور

السبت، 06 يوليه 2019 06:44 م
مشجعو نيجيريا يجوبون محيط استاد الإسكندرية بالزمامير والأعلام.. صور مشجعوا نيجيريا فى محيط استاد الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير - اسماء على بدر

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جاب مشجعو فريق نيجيريا محيط استاد الإسكندرية بالأعلام والزمامير، تشجيعا لفريقهم فى المباراة بين منتخب نيجيريا والكاميرون، وتجمع المشجعون النيجيريون بحديقة الاستاد، معربين عن سعادتهم بحضورالبطولة على أرض مصر، وأشادوا بالتنظيم المصرى للبطولة وروعة حفل الافتتاح.

 

ومن جانبه قال يوحى مارو، مشجع نيجيرى، إنه لم يواجه أية صعوبات أو مشاكل بشأن تنظيم المباريات لمؤارزة بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر، أنه استطاع حجز التذاكر واستخراج بطاقة المشجع بسهولة من خلال الإجراءات التنظيمية التى تنظمها مصر بمنتهى السهولة.

 

وأضاف مارو، لـ"اليوم السابع" أنه زارعدد من الأماكن السياحية منها الاهرامات وكورنيش الإسكندرية، واعتبره افضل شاطىء زاره فى حياته، متوقعا فوز نيجيريا على منتخب الكاميرون 2/0، ليتأهل فريقه إلى دورالثمانية لقوة منتخب نيجيريا.

 

يذكر أن بطولة الامم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى

 

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الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كاس الامم الافريقية

نيجيريا

مشجع نيجيرى

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