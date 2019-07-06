مسئول أمريكى ينفى تحديد واشنطن موعدا لسحب قواتها من أفغانستان

واشنطن /أ ش أ /

نفى مسئول أمريكى، ما تداولته تقارير إخبارية حول تحديد الولايات المتحدة موعدا لسحب جميع قواتها العسكرية من أفغانستان.

ونقلت قناة (الحرة) الأخبارية الأمريكية اليوم (السبت) عن المسئول الأمريكى ، الذى رفض الكشف عن هويته ، قوله : "إن الولايات المتحدة لم تقدم عرضا لسحب قواتها العسكرية من أفغانستان خلال 18 شهرا كجزء من اتفاق السلام".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال فى وقت سابق إنه يريد سحب قوات بلاده من أفغانستان، لكنه يخشى أن يؤدى غياب الوجود العسكرى الأمريكى إلى استخدام البلد كقاعدة لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الولايات المتحدة.