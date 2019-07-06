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محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الشباب والرياضة بتلافي العيوب بملعب محلة موسى الخماسى

السبت، 06 يوليه 2019 04:48 م
محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الشباب والرياضة بتلافي العيوب بملعب محلة موسى الخماسى الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان

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كلف الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بتلاقي العيوب التي رصدتها لجنه المتابعة بديوان عام المحافظة أثناء مرورها على ملعب محلة موسى الخماسى التابع لمركز ومدينة كفر الشيخ.

وكانت لجنة المتابع رصدت وجود مقابر بجوار الملعب،وتوجد بعض الرسومات البسيطة على السور الخارجى للملعب، واللكهرباء بالملعب تعمل بنظام الممارسة، وتحرر المحاضر من قبل شركة الكهرباء، لعدم تنفيذ التي تحتاج 52 الف جنيه لتوصيل كهرباء وعداد للملعب ولم يتم التوصيل حتى تاريخه، كما يوجد امام الملعب مساحة فضاء تابعة لمركز الشباب، عدم وجود حمامات خاصة بالمركز سواء للعاملين أو المترددين على الملعب، لا يوجد مقر للعاملين بالمركز حيث ان الموظفين يزاولون مهامهم من الغرفة الخاصة بالكهرباء بالملعب.

 

كما رصدت لجنة متابعه المحافظ بملعب البكاتوش الخماسى بقلين،انه لم يكتمل إنشاءات الارضية الخاصة بالملعب، الكهرباء، نجيلة، بوابات، رمال وخلافه" ،لتوقف مقاول المنوط به اعمال الملعب منذ شهر ونصف علماً بأن البدء فى الأعمال منذ اكثر من عام ونصف و ما تم عمله على ارض الواقع "عمل سور، وضع سن بالملعب، تركيب 6 اعمدة كهرباء".

 


كفرالشيخ

محافظة كفرالشيخ

شباب ورياضه

ملعب نادي

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