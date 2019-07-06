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محافظ الدقهلية يعلن إجراء الكشف على 60 ألف مواطن فى قوافل طبية

السبت، 06 يوليه 2019 02:45 م
محافظ الدقهلية يعلن إجراء الكشف على 60 ألف مواطن فى قوافل طبية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 60 ألف مواطن من خلال 39 قافلة طبية قامت بها مديرية الصحة بالدقهلية خلال الستة أشهر الماضية

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم تحويل 1239 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 192 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لعدد 5609 مريض، كما تم اجراء عدد 9869 تحاليل مختلفه للمرضى بمعامل الدم والطفيليات .

وأشار شاروبيم إلى أن القوافل الطبية شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة، وأكد على أننا مستمرون فى تنفيذها خلال النصف الثانى من العام لتوفير الخدمة الصحية والعلاج اللازم للمواطنين فى كافة المراكز والمدن والقرى بالمحافظة وفق خطة تشمل وصول العلاج والرعاية لمختلف مناطق الدقهلية .

جاء ذلك بناءا على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذى أشار إلى استمرار مديرية الصحة فى تسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

القوافل الطبية

الكشف على المواطنين

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