"عشان ما يضحكش عليك".. اعرف تسعيرة "التوك توك" بالمنيا وأرقام الشكاوى

فريق المحافظات

أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع رؤساء القرى، و نواب رئيس المركز تعريفة ركوب التوك توك بالمدينة، وهي ٤.٧٥ قرشا فقط، مؤكدا أنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية فورا ، ومصادرة التوكتوك.

وأكد صلاح، أن تحديد تعريفة ركوب التوك توك بالمدينة، من اجل التصدى لأى أشكال للخروج عن القانون، مشددا على أهمية التواجد الميداني في الشوراع لمراقبة تعريفة الركوب الجديدة، والإلتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، موجها بتكثيف الرقابة والمتابعة من جانب إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف والأجهزة المعنية بالمراقبة المستمرة بالطرق والمواقف بالمركز و المدينة.

وأشار صلاح إلى أنه يوجد رقم للشكاوى الخاصة بالتعريفة الجديدة وهو الخط الساخن لإدارة المرور : 19735

و غرفة عمليات المحافظة : 2320001 _2342200 .