طبيب يطالب بتخفيض نفقة طفليه لـ250 جنيها: تزوجت سيدة ثانية

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة إلى 250 جنيها، معترضا على الحكم الصادر لصالح مطلقته بتقدير نفقة لطفليها تقدر بـ 2000 جنيه، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تثبت زواجه مرة ثانية وإنجابه طفلين تؤام، مع تعسر حالته المادية.

وأوضح المدعى " أحمد.ح.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، ظروفى المادية لا تسمح بالإنفاق على منزلين ومطلقتى تمارس معى سياسة الضغط بالأطفال حتى تبتزنى، رغم يسر حالة أهلها وامتلاكهم سلسلة من المحال التجارية تجعلها فى غني عن النفقة".

وردت المطلقة "س.ع.ن" أثناء نظر دعوى الزوج: "مطلقى طبيب ويعمل فى مستشفي خاص، بخلاف امتلاكه عيادة تدر له شهرياً آلاف الجنيهات، ورغم ذلك يتنصل من الإنفاق على طفليه ويدعى الفقر".

وأكدت :"بعد زواجى منه بدأ فى ضربى وتعنيفى بسبب اختلافنا ورفضه عملى، وحاول حرمانى من حريتى واتهمنى فى شرفى وحاول حبسى أسبوعين ".

تابعت:" تركت المنزل وعشت فى منزل أهلى، ومن وقتها لم يسأل عن أطفاله، وتزوج من سيدة أخرى وتركنى معلقة إلى أن حصلت على حكم بالطلاق للضرر من محكمة الأسرة بـ 6أكتوبر".