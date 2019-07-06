ضبط 887 متهما قبل ترويجهم 181 كيلو حشيش وهيروين وربع مليون قرص مخدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مكافحة المخدرات فى ضبط 834 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 887 متهما.

كما عثر بحوزة المتهمون على 47 كيلو حشيش، و124 كيلو بانجو، و526 جرام أفيون، و10 كيلو هيروين، وكيلو من الفودو، وكيلو استروكس و25.974 قرص مخدر مختلف الأنواع .