ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكن رجال الأمن بمباحث مركز جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق، وذلك بعد تحرير عدد من الأهالي عدة محاضر.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز جمصة يفيد بضبط تشكيل عصابي يضم كل: من " عمر. ا. م" 36 عاما، وشريكه في وقائع السرقات " محمود. إ. ا" 40 عاما، حيث قاما بالسطو على عدد من المنازل وسرقتها كان آخرها واقعة سرقة لشقة خاصة بالدكتورة فردوس عبد الفتاح رمضان وهدان، أستاذ بطب الأزهر، مقيمة بالبرامون التابعة لمركز المنصورة، واعترفا بالوقائع التي ارتكاباها والمسروقات التي تحصلا عليها، وتم تحرير محضر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.