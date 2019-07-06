"صيدلة المنوفية" تستعد لإعلان نتائج الكلية ومراجعة كتب العام الجديد

عقدت الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، اجتماع موسع مع وكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة العام الدراسى الجديد وتصحيح الامتحانات والاستعدادات لظهور النتيجة، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لمراجعة الكتاب الجامعى للعام الدراسي الجديد قبل الطباعة، للتأكد من جودة الكتاب لتجنب أى أخطاء بعد الطباعة.
"صيدلة المنوفية" تستعد لإعلان نتائج الكلية ومراجعة كتب العام الجديدالسبت، 06 يوليه 2019 03:19 م
الدكتور محمد عبد المقصود رئيس جامعة المنوفية
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وأكدت زهران خلال الاجتماع بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على أهمية تقييم الامتحانات ومراجعة النتيجة قبل ظهورها من خلال لجنة وحدة والجودة بالكلية، ووجهت بضرورة الانتهاء من تجهيزات المعامل، والإنتهاء من التشطيبات النهائية بالكلية، وتوفيرالمدرجات لطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.
كما تتطرق الاجتماع لمناقشة لائحة الكلية الجديدة، وشددت على أعضاء هيئة التدريس بضرورة الانتهاء من البنود الخاصة بها، حتى يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الازم، ومتابعة طلاب الوافدين ببرنامج التبادل الطلابي، ومتابعة التدريب الصيفى للطلاب.
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