صور.. مشجعو نيجيريا يحتفلون بالطبل والمزمار أمام استاد الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

شهد محيط استاد الإسكندرية احتفالات كبرى من مشجعى فريق نيجيريا بعد فوز فريقهم 3 /2 على فريق الكاميرون.

وشهد محيط الاستاد مسيرة حافلة بالطبل والمزمار والرقص تعبيرا عن فرحتهم بفوز نيجيريا ، معربين عن سعادتهم بتنظيم البطولة على أرض مصر

وحرص المشجعين المصريين على التقاط الصور التذكارية مع المشجعين الأفارقة لمؤازرتهم فى فوزهم ورفعوا علم مصر بين المسيرة.

وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.

يذكر أن بطولة الامم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي.