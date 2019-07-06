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صور.. للأسبوع الثانى.. إقبال على المركز الطبى ببنها للكشف بمبادرة سرطان الثدى

السبت، 06 يوليه 2019 07:02 م
صور.. للأسبوع الثانى.. إقبال على المركز الطبى ببنها للكشف بمبادرة سرطان الثدى جانب من المبادرة
القليوبية نيفين طه

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توافدت العديد من السيدات بمدينة بنها للأسبوع الثانى على التوالى، على مقر حملة الكشف عن سرطان الثدى بالمركز الطبى ببنها، وحرصت العديد من الفتيات والسيدات على المشاركة للإطمئنان على أنفسهم من ذالك المرض اللعين، معبرين عن فرحتهم بسهولة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

الجديد بالذكر، أن المستهدف من الحملة بمحافظة القليوبية يبلغ مليون و600 ألف سيدة، وتم الاستعداد الكامل للحملة، من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزين وتم الدفع بـ 175 فرقة كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، دشن أمس، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، والتى  بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأكد المحافظ، خلال التدشين أن المبادرة هى امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتى تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

 

مبادرة سرطان الثدى (1)
مبادرة سرطان الثدى

 

مبادرة سرطان الثدى (2)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (3)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (4)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (5)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (6)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (7)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (8)
مبادرة سرطان الثدى 

 

مبادرة سرطان الثدى (9)
مبادرة سرطان الثدى 

 


سرطان الثدى

بنها

حملة صحية

مبادرة الرئيس

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