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صور.. تربية نوعية عين شمس تبدأ استقبال الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات

السبت، 06 يوليه 2019 11:51 ص
صور.. تربية نوعية عين شمس تبدأ استقبال الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات استقبال الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات
كتب محمود راغب

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بدأت كلية التربية النوعية، بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، منذ قليل استقبال طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية، تزامنًا مع أول أيام فتح باب اختبارات القدرات، وذلك بعد فتح التسجيل الالكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.

وتبدأ اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت 6 يوليو و حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى التربية "الفنية والموسيقية"، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم .

 
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جامعه عين شمس

تربيه نوعيه

اختبارات القدرات

طلاب الثانويه العامه

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