صور .. بدء إجراءات تسليم ملعب مركز شباب جريس فى المنوفية للشركة المنفذة

المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه تم اليوم، إستقبال لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية للبدء فى إجراءات تسليم ملعب مركز شباب جريس لمقاول الشركة المنفذة للبدء فى أعمال تطويره وتنجيله بالنجيل الصناعى وإقامة سور خارجى من 4 أضلاع وعمل شبكة حماية على مساحة حوالى 5 ألاف متر .

ومن جانب أخر تم تنظيم يوم رياضى بحديقة الوحدة المحلية بجريس شمل فقرات رياضية وثقافية ووطنية ودينية واجتماعية .

وأكد القزاز على استمرار متابعة أعمال الوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من ناحية أخرى، شنت مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية،بالاشتراك مع الإدارة البيطرية حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بقرى زنـاره وبنـدر تـلا بروى وزرقـان والبندارية وقشطوخ والزاوية وكفر شحاتة وطبلوها وزنـاره وبندر تـلا ،وكوم الشيخ عبيد وطبلوها ،وكفر قرشوم ،وكفر العرب وزناره وكفر جنزور وبابل وميت أبو الكوم ،وكفر زرقـان ،باستخدام الخرطوش والمواد السامة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 182 كلب ضال من خلال قسم الصحة العامة والمجـازر بالإدارة وطبقا للخطة الموضوعة بشأن إعدام الكـلاب الضالة.

ومن جانبه شدد خالد العرفى رئيس مركز ومدينـة تلا بمحافظة المنوفية،على ضرورة المرور على كافة القرى ومتابعة العمل بصفة مستمرة وتنفيذ البرنـامج بكل دقـة.



تسليم معلب شباب جريس لتنجيله



تسليم معلب شباب جريس لتنجيله



تسليم معلب شباب جريس لتنجيله

شنت مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية،بالاشتراك مع الإدارة البيطرية حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بقرى زنـاره وبنـدر تـلا بروى وزرقـان والبندارية وقشطوخ والزاوية وكفر شحاتة وطبلوها وزنـاره وبندر تـلا ،وكوم الشيخ عبيد وطبلوها ،وكفر قرشوم ،وكفر العرب وزناره وكفر جنزور وبابل وميت أبو الكوم ،وكفر زرقـان ،باستخدام الخرطوش والمواد السامة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 182 كلب ضال من خلال قسم الصحة العامة والمجـازر بالإدارة وطبقا للخطة الموضوعة بشأن إعدام الكـلاب الضالة.

ومن جانبه شدد خالد العرفى رئيس مركز ومدينـة تلا بمحافظة المنوفية،على ضرورة المرور على كافة القرى ومتابعة العمل بصفة مستمرة وتنفيذ البرنـامج بكل دقـة.