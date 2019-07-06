سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 182 كلب ضـال فى حملة مكبرة بمركز تلا

صور .. بدء إجراءات تسليم ملعب مركز شباب جريس فى المنوفية للشركة المنفذة

السبت، 06 يوليه 2019 12:19 م
صور .. بدء إجراءات تسليم ملعب مركز شباب جريس فى المنوفية للشركة المنفذة اللجنة أثناء تسليمها مركز شباب جريس
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه تم اليوم، إستقبال لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية للبدء فى إجراءات تسليم ملعب مركز شباب جريس لمقاول الشركة المنفذة للبدء فى أعمال تطويره وتنجيله بالنجيل الصناعى وإقامة سور خارجى من 4 أضلاع وعمل شبكة حماية على مساحة حوالى 5 ألاف متر .

ومن جانب أخر تم تنظيم يوم رياضى بحديقة الوحدة المحلية بجريس شمل فقرات رياضية وثقافية ووطنية ودينية واجتماعية .

وأكد القزاز على استمرار متابعة أعمال الوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من ناحية أخرى، شنت مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية،بالاشتراك مع الإدارة البيطرية حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بقرى  زنـاره  وبنـدر تـلا  بروى  وزرقـان والبندارية  وقشطوخ والزاوية وكفر شحاتة  وطبلوها  وزنـاره وبندر تـلا ،وكوم الشيخ عبيد وطبلوها  ،وكفر قرشوم  ،وكفر العرب  وزناره  وكفر جنزور وبابل وميت أبو الكوم ،وكفر زرقـان ،باستخدام الخرطوش والمواد السامة.

 
وأسفرت الحملة عن إعدام  182 كلب ضال من خلال  قسم الصحة العامة والمجـازر بالإدارة وطبقا للخطة الموضوعة بشأن إعدام الكـلاب الضالة.
ومن جانبه شدد خالد العرفى رئيس مركز  ومدينـة تلا بمحافظة المنوفية،على ضرورة المرور على كافة القرى  ومتابعة العمل بصفة مستمرة وتنفيذ البرنـامج بكل دقـة.
 
تسليم معلب شباب جريس لتنجيله (1)
تسليم معلب شباب جريس لتنجيله 

 

تسليم معلب شباب جريس لتنجيله (2)
تسليم معلب شباب جريس لتنجيله 

 

تسليم معلب شباب جريس لتنجيله (3)
تسليم معلب شباب جريس لتنجيله 

 

 

شنت مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية،بالاشتراك مع الإدارة البيطرية حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بقرى  زنـاره  وبنـدر تـلا  بروى  وزرقـان والبندارية  وقشطوخ والزاوية وكفر شحاتة  وطبلوها  وزنـاره وبندر تـلا ،وكوم الشيخ عبيد وطبلوها  ،وكفر قرشوم  ،وكفر العرب  وزناره  وكفر جنزور وبابل وميت أبو الكوم ،وكفر زرقـان ،باستخدام الخرطوش والمواد السامة.
 
وأسفرت الحملة عن إعدام  182 كلب ضال من خلال  قسم الصحة العامة والمجـازر بالإدارة وطبقا للخطة الموضوعة بشأن إعدام الكـلاب الضالة.
ومن جانبه شدد خالد العرفى رئيس مركز  ومدينـة تلا بمحافظة المنوفية،على ضرورة المرور على كافة القرى  ومتابعة العمل بصفة مستمرة وتنفيذ البرنـامج بكل دقـة.

المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز شباب جريس

رئيس اشمون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة