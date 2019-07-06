سقوط مسجل خطر وبحوزته طبنجة وكمية من الهيروين بالغربية

الغربية ـ عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث بزفتى، بمحافظة الغربية، من ضبط مسجل شقى خطر وعثر بحوزته علي طبنجة و50 تذكرة هيروين وهاتف محمول بقصد الاتجار بها في نطاق المدينة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتي، بتمكن رئيس مباحث القسم الرائد أحمد رمزي ومعاونوه من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى العديد من القضايا يدعى "م، ف" وشهرته ميدو وبحوزته طبنجة و50 تذكرة هيروين وهاتف محمول .

كانت معلومات قد وردت للواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيام مسجل شقى خطر بمزاولة نشاطه الإجرامى، والاتجار في المواد المخدرة، تم إعداد كمين لضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، وطبنجة وهاتف محمول للاتصال بعملائة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بحيازتة المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.