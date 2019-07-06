سقوط عاطل بحوزته 50 لفافة هيروين وسلاح نارى فى الغربية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، القبض على عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية بنطاق القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى ومعاونه النقيب عبد الحكيم درويش من ضبط " م م ف " وشهرته ميدو 29 سنة من ذوى المعلومات الجنائية وسبق اتهامه فى عدد 5 قضايا وبحوزته 50 لفافة هيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى، سلاح نارى "طبنجة".

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.