روسيا: مسئولون أمريكيون يرغبون فى تقويض العلاقات بين واشنطن وموسكو

موسكو /أ ش أ/

اتهمت وزارة الخارجية الروسية مسئولين فى واشنطن بمحاولة منع تطبيع العلاقات مع روسيا وتقويض هذه العلاقات أكثر فأكثر.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم السبت - تعليقا على تصريحات لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين - أن خطة العمل الرسمية، التى طرحها هذا المسئول الرفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية الحالية، تعتبر مخيبة للآمال وتمثل صوتا من الماضى فى زمن الحرب الباردة.

وأضاف البيان أن هذه الخطة تختلف بشدة عن النبرة البناءة للاجتماع الأخير للرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب فى قمة "مجموعة العشرين" فى أوساكا، لافتا إلى أن موظفى واشنطن ذوى النفوذ يبذلون قصارى جهدهم لمنع تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وتقويضها أكثر فأكثر.

جدير بالذكر أن المسئول الأمريكى كان قد طرح خطة لما أسماه "مكافحة التأثير الضار للكرملين" كأداة للصراع الأيديولوجى ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع يومى 4 و5 من الشهر الجارى فى باريس مع ممثلى الدول السبع الكبار.