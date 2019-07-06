رفع 450 طن من مخلفات الهدم والقمامة بحى غرب وشرق ومركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن قيام كل من حي غرب وشرق ومركز ومدينة المنصورة برفع 450 طن من تراكمات الهدم وجمع القمامة .

حيث قام حي غرب المنصورة بمواصلة رفع تراكمات مخلفات الهدم من جانب الطريق ،وتم رفع 105 طن بمدخل منطقة حى الأشجار من الطريق السريع، كما تم رفع مخلفات القمامة من محيط شارع مستشفى الصدر،شارع احمد ماهر ،سامية الجمل ،شارع الجلاء ،والدفع بصناديق القمامة بمحيط منطقة مجمع محاكم بشارع الجيش .

وفي مركز ومدينة المنصورة تم فك أعمدة الدور الرابع علوي بقرية شاوة والتحفظ على خلاطة ومصادرة مواد البناء في قرية ميت الصارم ،ومتابعة أعمال إزالة تعدي بالحفر لعمل قواعد وسملات على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بمساحه175 متر بقرية البقلية .

كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة من جميع القرى التابعة لرئاسة المركز ورفع 160طن قمامة ،ومتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بطريق سندوب أجا ،ودهان البلدورات أمام قرية نقيطة .

وفي حي شرق المنصورة تم رفع وتوريد 185 طن قمامة ،وقيام حملة نظافة وكنس بدوران جديله، وترعة المنصورية، والتوسعة، وكوبري الدراسات ،عزبة الصفيح ،وعزبة الهويس ،ورفع القمامة بشوارع،عزبة عقل ومدينة السلام وعزبة الهاويس وعزبة الصفيح تم رفع مخلفات هدم بشارع غزه بالحسنية .

والقيام بحملة ليلية على المقاهي بشارع قناه السويس ومنطقة جديلة ومصادرة 75 كرسي ،ومراجعة وإصلاح الخلايا بشارع عبدالمنعم رياض ومساكن جديله ،شارع سعد الشربيني، وشارع فريده حسان، شارع الجيش ،والنصب التذكاري .

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد بشكل مستمر على ضرورة استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وإزالة الاشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة.