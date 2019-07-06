رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا: اعتماد الحيز العمرانى الجديد ووصول الخرائط

كتب فريق المحافظات

أعلن المهندس على غلاب رئيس مركز ومدينة ديرمواس عن إعتماد الحيز العمرانى لمدينة ديرمواس، ووصول الخرائط الموضحة للحيز.

وأضاف غلاب فى بيان أن هناك جهود واتصالات مع الجهات المختصة لإمكانية إضافة كتل سكنيه اخرى، وسيعلن عن التفاصيل قريبا.

فيما قال المهندس عبد اللطيف ماهر مدير التنظيم بالمركز، إنه يمكن لأى مواطن أن يراجع قسم التنظيم لمعرفة ما إذا كان منزله شمله الحيز من عدمه، وان الادارة الهندسية بأقسامها المختلفه بتوجيه من رئاسة المركز بذلت كل ما فى وسعها من أجل التسريع باعتماد الحيز بعد استيفاء كافة الإجراءات والانتهاء من الدراسات .