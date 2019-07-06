رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا يشيد بجهود منظمة التعاون الإسلامى حول العالم

موسكو /أ ش أ/

أشاد رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا ، الشيخ راوى عين الدين ، بالجهود التى تبذلها منظمة التعاون الإسلامى حول العالم ، واصفا زيارة الأمين العام للمنظمة إلى ( موسكو ) بأنها تعد مكسبا فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت ، حيث أطلعه على أوضاع المسلمين فى عموم روسيا، وسبل التعايش بين كافة الأديان ، الذى يحظى به المجتمع الروسى .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التى بثت النبأ اليوم السبت أن رئيس "مجلس المفتين " أعرب عن ترحيبه بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى للعاصمة الروسية (موسكو) ، باعتباره أول أمين عام للمنظمة يزور روسيا .

ومن جانبه ، أكد العثيمين - خلال اللقاء - أن المنظمة تولى اهتماما كبيرا بدور المسلمين فى خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها، مشددا على أن الإرهاب ترفضه كل الأديان ، وأنه يتعين على الجميع السعى لمكافحته ونبذه.

ونوه إلى استعداد المنظمة لعمل برامج متنوعة داخل المجتمع الروسى ، للتعريف بسماحة ورسالة الدين الإسلامى المعتدل الوسطى ، والرافض للتطرف والعنف أياً كان مصدره.