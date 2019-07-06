دلع جسمك في الصيف بالبطيخ..هيقوي مناعتك ويحميك من الإمساك

فاطمة ياسر

في فصل الصيف ينتشر البطيخ بشكل ملحوظ وهذا الامر يرجع الي كونه من الفواكه الخاصة بفصل الصيف، فنجد البعض عند ارتفاع درجات حرارة الطقس بشكل كبير يتناولون البطيخ لترطيب الجسم والسيطرة علي ارتفاع حرارة الجسم، ولذا خلال الاسطر القادمة سنتعرف علي اهم وافضل الفوائد الطبية لتناول البطيخ في فصل الصيف، وذلك وفقا لموقع "healthline"

فوائد البطيخ



-يحتوي البطيخ على مضادات الاكسدة، ما يتسبب في تقوية الجهاز المناعي.

- يحتوي البطيخ علي فيتامين "سي" وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة البشرة والحد من التعرض للإصابة بالشيخوخة أو ظهور التجاعيد بها، ولذا حافظ على بشرتك بتناولك للبطيخ.

- يقلل فرص الاصابة بالتهاب المفاصل بالجسم وهذا الأمر يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية هامة لك ولجسمك.

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يتسبب في حماية الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الاصابة بالامساك او الاسهال.

-يحتوي على نسبة جيدة من حمص الفوليك ما يجعله من الاطعمة الجيدة لصحة الحامل.

-يحتوي على الستيرولين الذي يعمل علي زيادة تدفق الدم لجميع اطراف الجسم، ما يجعله منشطا جنسيا.