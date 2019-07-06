سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دلع جسمك في الصيف بالبطيخ..هيقوي مناعتك ويحميك من الإمساك

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 م
دلع جسمك في الصيف بالبطيخ..هيقوي مناعتك ويحميك من الإمساك البطيخ - أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في فصل الصيف ينتشر البطيخ بشكل ملحوظ وهذا الامر يرجع الي كونه من الفواكه الخاصة بفصل الصيف، فنجد البعض عند ارتفاع درجات حرارة الطقس بشكل كبير يتناولون البطيخ لترطيب الجسم والسيطرة علي ارتفاع حرارة الجسم، ولذا خلال الاسطر القادمة سنتعرف علي اهم وافضل الفوائد الطبية لتناول البطيخ في فصل الصيف، وذلك وفقا لموقع "healthline"

فوائد البطيخ

-يحتوي البطيخ على مضادات الاكسدة، ما يتسبب في تقوية الجهاز المناعي.

  - يحتوي البطيخ علي فيتامين "سي" وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة البشرة والحد من التعرض للإصابة بالشيخوخة أو ظهور التجاعيد بها، ولذا حافظ على بشرتك بتناولك للبطيخ.

- يقلل فرص الاصابة بالتهاب المفاصل بالجسم وهذا الأمر يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية هامة لك ولجسمك.

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يتسبب في حماية الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الاصابة بالامساك او الاسهال.

-يحتوي على نسبة جيدة من حمص الفوليك ما يجعله من الاطعمة الجيدة لصحة الحامل.

-يحتوي على الستيرولين الذي يعمل علي زيادة تدفق الدم لجميع اطراف الجسم، ما يجعله منشطا جنسيا.


البطيخ

فوائد البطيخ

الصيف

اطعمه الصيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة