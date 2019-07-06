حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات لحرقه شقة خطيبته وسرقتها بشبرا الخيمة

القليوبية -نيفين طه

أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس نجار 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لسرقته وحرقه شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة.

كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من "خديجة ص ح" 40 عاما عاملة نظافة بالتأمين الصحي ومقيمة أرض أم بيومي دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تليفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم. وبانتقال العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية والفحص وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار واحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة، كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي.

وبفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة، تبين ظهور "أحمد ا س" 22 عاما نجار ومقيم أم بيومى دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته 2 شاشة تليفزيون، وبسؤال المبلغة تعرفت علي المذكور، وقررت بوجود سابقة خلافات بينهما علي إثر إنهاء خطبته بابنتها "أمنية ي م" 18 عاما ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.

تمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقة والدلوف إليها بغرض السرقة، وحال انتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعلة كانت بيده وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها والتحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13365 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م‎ وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.