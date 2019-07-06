سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات لحرقه شقة خطيبته وسرقتها بشبرا الخيمة

السبت، 06 يوليه 2019 02:16 م
حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات لحرقه شقة خطيبته وسرقتها بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية -نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس نجار 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لسرقته وحرقه شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة.
 
كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور  قسم شرطة أول شبرا الخيمة من  "خديجة  ص  ح" 40 عاما عاملة نظافة بالتأمين الصحي ومقيمة أرض أم بيومي دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تليفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض  دائرة القسم. وبانتقال  العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية والفحص وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار واحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة، كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي. 
 
وبفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة، تبين ظهور "أحمد ا  س" 22 عاما  نجار ومقيم أم بيومى دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته  2 شاشة تليفزيون، وبسؤال المبلغة تعرفت علي المذكور، وقررت بوجود سابقة خلافات بينهما علي إثر إنهاء خطبته بابنتها "أمنية ي  م" 18 عاما ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.
 
 تمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة  من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقة والدلوف إليها بغرض السرقة، وحال انتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعلة كانت بيده وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها والتحفظ عليها.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13365 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م‎ وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

شبرا الخيمة

حريق

اللواء رضا طبلية

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة