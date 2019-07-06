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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنيب

السبت، 06 يوليه 2019 04:24 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنيب مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "خالد.س"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى المنيب، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط "خالد.س" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان محمد ناصر وهشام فتحى، من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

 


تجارة المخدرات

المنيب

حيازة مخدرات

الجيزة

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