حبس سائق بتهمة سرقة "جنوط السيارات" بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق، بتهمة سرقة "جنوط السيارات" بأسلوب "الفك" بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط سائق، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة "جنوط" السيارات، بأسلوب "الفك"، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسى" ملك والده.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 حوادث سرقة "جنوط"، سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "صاحب مخزن إطارات سيارت"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموه بالسرقة.