سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 09:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جولات مكوكية لمحافظ الأقصر لمتابعة مواقف السيارات بالمدن والتسعيرة الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 08:57 م
جولات مكوكية لمحافظ الأقصر لمتابعة مواقف السيارات بالمدن والتسعيرة الجديدة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، جولته الموسعة على مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الوضع الحالى فى الخدمات التى يتلقاها المواطن الأقصرى المتعلقة بملف الوقود، وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية والتى أعلنتها وزارة البترول.

وتابع المحافظ خلال جولاته التى استمرت أكثر من 4 ساعات، إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، مستوضحا من  المواطنين مدى انتظام الخدمة والالتزام بالتعريفة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات فى هذا الصدد، موجها بضرورة أن يتم استكمال لصق الاستيكرات المطبوع عليها التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على كافة سيارات الأجرة بأقصى سرعة.

كما شدد المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل وفى محيط مواقف السيارات ، لتسهيل حركة السير والمرور والحيلولة دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضارى لها خاصة وأن مواقف السيارات تعد من الأماكن التى تكتظ دائما بالمواطنين وطوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أية مستجدات فى هذه الخدمة الحيوية .

ومن الجدير بالذكر، أن غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى اية شكاوى والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية.


الاقصر

اخبار الاقصر

جولات محافظ الاقصر

رفع اسعار المواد البترولية

مواقف الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة