جولات مكوكية لمحافظ الأقصر لمتابعة مواقف السيارات بالمدن والتسعيرة الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، جولته الموسعة على مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الوضع الحالى فى الخدمات التى يتلقاها المواطن الأقصرى المتعلقة بملف الوقود، وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية والتى أعلنتها وزارة البترول.

وتابع المحافظ خلال جولاته التى استمرت أكثر من 4 ساعات، إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، مستوضحا من المواطنين مدى انتظام الخدمة والالتزام بالتعريفة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات فى هذا الصدد، موجها بضرورة أن يتم استكمال لصق الاستيكرات المطبوع عليها التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على كافة سيارات الأجرة بأقصى سرعة.

كما شدد المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل وفى محيط مواقف السيارات ، لتسهيل حركة السير والمرور والحيلولة دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضارى لها خاصة وأن مواقف السيارات تعد من الأماكن التى تكتظ دائما بالمواطنين وطوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أية مستجدات فى هذه الخدمة الحيوية .

ومن الجدير بالذكر، أن غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى اية شكاوى والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية.