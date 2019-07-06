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تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم على مسجد للشيعة بوسط أفغانستان

السبت، 06 يوليه 2019 02:35 م
تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم على مسجد للشيعة بوسط أفغانستان انفجار مسجد - صورة أرشيفية
كابول (رويترز)

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أعلن تنظيم تنظيم داعش مسئوليته ، اليوم السبت، عن هجوم دام الليلة الماضية على مسجد فى إقليم غزنة بوسط أفغانستان.

وقال عارف نورى المتحدث باسم حكومة الإقليم، إن شخصين على الأقل قُتلا فيما أصيب 20 آخرون جراء انفجار قنبلة زرعها مقاتلو التنظيم المتشدد داخل مسجد المحمدية الذى يرتاده الشيعة مساء أمس الجمعة.

ويستهدف تنظيم تنظيم داعش الأقلية الشيعية فى أفغانستان من حين لآخر ويصفها بالمرتدة. وقال التنظيم إن 40 شخصا أصيبوا فى الانفجار، وقال مسئولون حكوميون إن القنبلة زُرعت قبل صلاة الجمعة.

وشهد إقليم غزنة اشتباكات كثيفة فى الآونة الأخيرة بين القوات الحكومية ومقاتلى طالبان، وعلى الرغم من أن معظم المعارك فى أفغانستان تدور بين مقاتلين من السنة، فإن عدد الهجمات ضد أهداف شيعية تصاعد خلال السنوات القليلة الماضية.

وكثيرا ما يعلن تنظيم تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات على أهداف مدنية. وتستعر الحرب فى أفغانستان حاليا رغم محادثات سلام بين مسئولين أمريكيين وحركة طالبان بهدف إنهاء الحرب، ولا توجد معلومات إحصائية موثوق فى صحتها عن عدد الشيعة فى أفغانستان.

 

 


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العنف فى أفغانستان

أخبار أفغانستان

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