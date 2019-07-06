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تقرير أوروبى: زيادة معدلات الاكتئاب بين الشباب الأوروبى

السبت، 06 يوليه 2019 02:59 م
تقرير أوروبى: زيادة معدلات الاكتئاب بين الشباب الأوروبى اكتئاب
كتب: أحمد علوى

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قال تقرير صادر عن المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف الحياة والعمل "يوروفاوند"، أن 4 بالمائة من الشباب (15-24 عاماً) فى الاتحاد الأوروبى يعانون من اكتئاب مزمن، وأن 14 بالمائة من الشباب الأوروبى معرضون للإصابة بمرض الاكتئاب، لافتا إلى أن الشابات اللواتى لسن على مقاعد الدراسة ولا فى ورشات التدريب وليس لديهن عمل، هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بالشباب الذكور.

وأشار التقرير إلى وجود ازدياد كبير لعدد الأطفال والشباب المشردين (الذين لا يقيمون فى منزل مستقل مع ذويهم) خلال العقد الماضى فى العديد من دول التكتل بما فيها الدول الأعضاء المتقدمة اقتصاديًا والتى تتميز بالرفاهية، كالسويد وهولندا وإيرلندا.

ويواجه الشباب عوائق مالية وثقافية ومجتمعية فى الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وذلك حسب التقرير الذى أشار إلى أنّ 20 بالمائة من الشباب يرون أن التكتلفة المادية بالنسبة للخدمات الصحية مرتفعة للغاية فى الاتحاد الأوروبى، وتصل نسبة أولئك الشباب إلى 72 بالمائة فى بلد كقبرص وإلى 61 بالمائة فى مالطا و56 بالمائة فى اليونان.

 


الاتحاد الاوروبى

يوروفاوند

الاكتئاب

اخبار العالم

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