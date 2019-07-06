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تغيب طالبة بكلية الشرعية والقانون من الشلاتين فى ظروف غامضة بالقاهرة

السبت، 06 يوليه 2019 01:14 م
تغيب طالبة بكلية الشرعية والقانون من الشلاتين فى ظروف غامضة بالقاهرة الطالبة المتغيبة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حرر أهالى طالبة تدعى كوثر أدم حمد، بالسنة الرابعة بكلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، محضر حمل رقم 5448 لسنة 2019 بقسم شرطة عين شمس يفيدون فيه تغيب نجلتهم فى ظروف غامضة اثناء تواجدها بالقاهرة لمتابعة دراستها بالكلية.
 
وقالت أمنية أدم شقيقة الطالبة، إنها متغيبة من يوم الجمعة الماضى وهاتفها مغلق، حيث انتهت يوم الخميس الماضى من الامتحان وكان من المقرر أن تستقل اتوبيس للشلاتين من محطة الترجمان إلا أنها لم تصل حتى الآن وهاتفها مغلق.
 
وأضافت شقيقة الطالبة، أنه بسؤال زميلاتها عنها أكدوا أنهم لا يعرفون شئ عنها وأنها انتهت من الامتحان ومن المقرر انها كانت تغادر إلى الشلاتين من يوم الجمعة الماضى، حيث تم تحرير محضر للبحث عنها بقسم عين شمس .
 
 

البحرالاحمر

الشلاتين

تغيب طالبة

القاهرة

كلية الشريعة والقانون

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