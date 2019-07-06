تعرف على موظفين منحهم القانون حق الضبطية القضائية

كتب إيهاب المهندس

عقب وقوع الجرائم يوجد العديد من الأشخاص منحهم قانون الإجراءات الجنائية المصرى مهمة الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وهذا ما نصت عليه المادة 23 من القانون.

ونصت المادة 23 على يكون مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم كالتالى:..

1 ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة .

4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية

1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن .

2 - مديرو الإدارات والأقسام، رؤساء المكاتب، المفتشون، الضباط، أمناء الشرطة، الكونستبلات، المساعدون، باحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام، فى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3. ضباط مصلحة السجون

4 . مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذه الإدارة .

5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6 . مفتشو وزارة السياحة