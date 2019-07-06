سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف على كيفية تطبيق نظام غذائى يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم

السبت، 06 يوليه 2019 04:30 م
تعرف على كيفية تطبيق نظام غذائى يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم نظام غذائي يخفض نسبة الكوليسترول
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفق خبراء التغذية على أن بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول، مثل الجمبرى والبيض، لا تؤثر على نسبة الكوليسترول فى الدم مثلما كان يعتقد من قبل، لكن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد فى خفض نسبته فى الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى  "HealthDayNews"يحتوى الجوز وعين الجمل على دهون صحية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول المنخفض الكثافة، وهذا هو نوع الكوليسترول غير الصحى، واللوز والبندق والفستق هى خيارات جيدة أيضا.

كما تحتوى الفاصوليا والشوفان على رصاصة سحرية وهى الألياف القابلة للذوبان، التى تساعد على إخراج الكوليسترول من نظامك قبل أن يتسبب فى حدوث ضرر، كما تساعد فى صحة الجهاز الهضمى.

نظام غذائى للكولستيرول
نظام غذائى للكوليسترول

ويعتبر الأفوكادو غنى بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويمكن أن يساعد فى خفض الكوليسترول السيئ LDL، ويُمزج القليل منه على السندويشات بدلاً من المايونيز ويحمر الخضار النيئ بدلاً من البطاطس.

والأطعمة النباتية، بشكل عام، تحتوى بشكل طبيعى على ستيرول وستانول، وهى مواد تقاوم الكوليسترول، وهذا سبب آخر لزيادة استهلاكك، وتشمل أهم المصادر الفول السودانى واللوز والسمسم وزيت الزيتون وبراعم بروكسل، ولقد وجدت الدراسات أن الحصول على 2 إلى 3 جرامات منه يوميًا يمكن أن يقللLDL  إلى 14%.


الكوليسترول غير الصحى

الدهنية الأحادية

الألياف القابلة للذوبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة