تعرف على كيفية تطبيق نظام غذائى يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم

كتب بيتر إبراهيم

اتفق خبراء التغذية على أن بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول، مثل الجمبرى والبيض، لا تؤثر على نسبة الكوليسترول فى الدم مثلما كان يعتقد من قبل، لكن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد فى خفض نسبته فى الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"يحتوى الجوز وعين الجمل على دهون صحية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول المنخفض الكثافة، وهذا هو نوع الكوليسترول غير الصحى، واللوز والبندق والفستق هى خيارات جيدة أيضا.

كما تحتوى الفاصوليا والشوفان على رصاصة سحرية وهى الألياف القابلة للذوبان، التى تساعد على إخراج الكوليسترول من نظامك قبل أن يتسبب فى حدوث ضرر، كما تساعد فى صحة الجهاز الهضمى.



نظام غذائى للكوليسترول

ويعتبر الأفوكادو غنى بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويمكن أن يساعد فى خفض الكوليسترول السيئ LDL، ويُمزج القليل منه على السندويشات بدلاً من المايونيز ويحمر الخضار النيئ بدلاً من البطاطس.

والأطعمة النباتية، بشكل عام، تحتوى بشكل طبيعى على ستيرول وستانول، وهى مواد تقاوم الكوليسترول، وهذا سبب آخر لزيادة استهلاكك، وتشمل أهم المصادر الفول السودانى واللوز والسمسم وزيت الزيتون وبراعم بروكسل، ولقد وجدت الدراسات أن الحصول على 2 إلى 3 جرامات منه يوميًا يمكن أن يقللLDL إلى 14%.