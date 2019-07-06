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تجديد حبس "مسجل خطر" لحيازته أسلحة بيضاء لتهديد المواطنين بالسلام

السبت، 06 يوليه 2019 11:26 ص
تجديد حبس "مسجل خطر" لحيازته أسلحة بيضاء لتهديد المواطنين بالسلام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس "مسجل خطر"،  لحيازته أسلحة بيضاء بالسلام، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات أن المتهم هو "وسام .ع"، مسجل في قضايا سرقة، عثر بحوزته علي أسلحة بيضاء بغرض استخدامها  فى سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة السلام.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول، أثناء دورية أمنية من القبض على المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وبسؤاله اعترف باستخدامها لتهديد المواطنين وسرقتهم بالإكراه بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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حبس

نيابة السلام

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محكمة الجنح

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