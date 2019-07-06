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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 06 يوليه 2019 11:28 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهره
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار  القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية تابعة لشركات خاصة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي رقم 308 و 380 والمتجهتان الي جده، ورحلة رقم 871 والمتجهة الي ابها.
 
وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة  رقم 544 والمتجهة الي الكويت ،ورحلة رقم 408  المتجهة الي مسقط، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 

 


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الطيران

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