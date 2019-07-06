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بوتين يهنئ الرئيس الفنزويلى مادورو بعيد استقلال بلاده

السبت، 06 يوليه 2019 11:23 ص
بوتين يهنئ الرئيس الفنزويلى مادورو بعيد استقلال بلاده بوتين
موسكو (أ ش أ)

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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، أن مادورو تلقى خطاب تهنئة من بوتين جاء فيه "إننا سنستمر فى العمل على تنمية علاقات الصداقة والتحالف مع دولة فنزويلا الشقيقة"، مُشيرًا إلى أن موسكو وكاركاس وصلتا إلى مستوى رفيع من التعاون الثنائى فى السياسة، والتجارة، والعلوم، والطاقة وغيرها من المجالات.

واحتفلت فنزويلا، أمس الجمعة، الخامس من يوليو، بالذكرى الـ208 لإعلان استقلالها عن أسبانيا.

يذكر أن روسيا كانت على رأس الدول الداعمة للرئيس الفنزويلى فى الأزمة التى تصاعدت فى بلاده منذ 23 يناير الماضي، بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد فوز مادورو بولاية جديدة فى الانتخابات.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً وعلى رأسها الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فى حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأعلنت دعمها لمادورو، الذى اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

 


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