بدء اختبارات المسابقة المحلية لحفظ القرآن كاملاً بالأقصر.. الاثنين المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء اختبارات المسابقة المحلية لحفظ القرآن كاملاً يوم الاثنين المقبل 8 يوليو الجارى، وحتي يوم الأحد 14 يوليو، وذلك داخل الإدارات الفرعية لمديرية أوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه علي كل من يرغب بالإشتراك في المسابقة، سرعة التقدم عبر الموقع الخاص بوزارة الأوقاف أو بمديرية أوقاف الأقصر فعليه التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف تابع للمديرية للاختبار فى الموعد المحدد للمشاركة بالمسابقة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم منذ يومين الإعلان عن بدء التصفيات الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك 1441 هجرية/ 2020م، وذلك للقراء بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، وذلك تمهيداً لعقيد التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية، مؤكداً على كافة المتقدمين عبر موقع الوزارة التوجه إلي إدارة الدعوة بمسجد الصابوني بالأقصر، للإختبار في الموعد المقرر ومعه المستندات الخاصة، وهي:- (بيان حالة وظيفية – الطلب الذى تقدم به عبر الموقع – صورة من الرقم القومي)، متمنياً التوفيق للجميع.