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بدء اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية بأسوان

السبت، 06 يوليه 2019 09:32 ص
بدء اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية بأسوان جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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بدأت جامعة أسوان، اليوم السبت، فى إجراء اختبارات القدرات للطلاب الجدد في كليتى التربية الرياضية والتربية النوعية ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات حتى يوم 20 يوليو الجارى.

وبدأت اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بفتح باب التسجيل الكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى، وتستمر الاختبارات لمدة 3 أيام لكل طالب وتتضمن اختبارات بدنية ومهارية فى نوع النشاط الرياضى الذي يجيده الطالب علاوة على اختبار تحريرى فى المعلومات العامة عن الرياضة.

 

وفى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، فاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية والموسيقية تتطلب الحضور ببطاقة الرقم القومى وإيصال الدفع الالكترونى على موقع التنسيق الالكتروني علاوة على إحضار الادوات المطلوبة لأداء اختبار التربية الفنية من الأقلام والألوان الخشبية والهندسية.

 

وتتضمن  اختبار التربية الفنية، ثلاثة اختبارات فى التصميم والرسم والذكاء والمعلومات العامة، بينما يتضمن اختبار قسم التربية الموسيقية، اختبار فى الاستماع والذكاء والمعلومات.

 

 

 

 


جامعة اسوان

قدرات

تربية

امتحانات

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