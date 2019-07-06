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بالفيديوجراف.. خطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة بها

السبت، 06 يوليه 2019 05:46 م
بالفيديوجراف.. خطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة بها اختبارات القدرات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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بعد إعلان مكتب التنسيق انطلاق اختبارات القدرات بداية من اليوم السبت، أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إجابات أهم الأسئلة الشائعة والمهمة حول اختبارات القدرات إلى تعد أول مراحل تنسيق 2019، من خلال فيديوجراف يحتوى على جميع المعلومات الخاصة باختبارات القدرات والكليات العاملة بها.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن للطالب التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة من اليوم السبت وحتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.

 

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومى أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 20 يوليو 2019.

 

بعد تسجيل الطالب فى اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، والتى تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومى، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها، المدرسة، الشعبة التى درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة به.

 

كما يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

 

ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

 

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

 

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

 

كما تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

 

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى.

 

تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

 


اختبارات القدرات

طلاب الثانوية العامة

التعليم العالى

مكتب التنسيق

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