بالأسماء.. 23 كاهن للقاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا يدخلون الخدمة

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم 23 كاهنًا جديدًا، بالخدمة بكنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، منهم عشرة لكنائس القاهرة واثنين للإسكندرية ومثلهم للكرازة بأفريقيا وخمسة لإسنا ، وثلاثة لأستراليا وكاهن واحد كندا ببلاد المهجر.
تمت الطقوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
والكهنة الجدد هم:
- القس بولا على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا موسى بالعجمي الكيلو 26 بالإسكندرية.
- القس دانيال كاهن عام بالإسكندرية.
- القس داود على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة.
- القس يوحنا على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة.
- القس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية القاهرة.
- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة.
- القس إرميا على مذبح كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة.
- القس مرقس كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالهجانة القاهرة.
- القس أبرآم على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بالنعام عين شمس الشرقية القاهرة.
- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والقديس سمعان الخراز بمنطقة الهايك ستيب القاهرة.
- القس أثناسيوس كاهن عام بالقاهرة.
- القس يسطس كاهن عام بالقاهرة.
- القس يونان كاهن على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس ميخائيل على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس إبراهيم على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس فيلوباتير على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس إنجيلوس على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمه بإسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس ابراهيم كاهن عام للكرازة في أفريقيا.
- القس يوسف كاهن عام للكرازة في أفريقيا.
- القس رافائيل على مذبح كنيسة سان جورج وسان رويس تورنتو كندا.
- القس بيشوي على مذبح كنيسة سانت ماري بأستراليا.
- القس إيزاك على مذبح كنيسة سانت مينا وسانت مارينا ملبورن أستراليا.
- القس جورج كاهن عام للخدمة بجزر فيجي بإيبارشية ملبورن، أستراليا.
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