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بالأسماء.. 23 كاهن للقاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا يدخلون الخدمة

السبت، 06 يوليه 2019 04:26 م
بالأسماء.. 23 كاهن للقاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا يدخلون الخدمة الكهنة الجدد مع البابا تواضروس
سارة علام

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كلف قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم 23 كاهنًا جديدًا، بالخدمة بكنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، منهم عشرة لكنائس القاهرة واثنين للإسكندرية ومثلهم للكرازة بأفريقيا وخمسة لإسنا ، وثلاثة لأستراليا وكاهن واحد كندا ببلاد المهجر.
 
تمت الطقوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
 
والكهنة الجدد هم:
- القس بولا على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا موسى بالعجمي الكيلو 26 بالإسكندرية.
- القس دانيال كاهن عام بالإسكندرية.
- القس داود على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة.
- القس يوحنا على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة. 
- القس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية القاهرة.
- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة.
- القس إرميا على مذبح كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة.
- القس مرقس كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالهجانة القاهرة.
- القس أبرآم على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بالنعام عين شمس الشرقية القاهرة.
- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والقديس سمعان الخراز بمنطقة الهايك ستيب القاهرة.
- القس أثناسيوس كاهن عام بالقاهرة.
- القس يسطس كاهن عام بالقاهرة.
- القس يونان كاهن على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس ميخائيل على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس إبراهيم على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس فيلوباتير على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس إنجيلوس على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمه بإسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت).
- القس ابراهيم كاهن عام للكرازة في أفريقيا.
- القس يوسف كاهن عام للكرازة في أفريقيا.
- القس رافائيل على مذبح كنيسة سان جورج وسان رويس تورنتو كندا.
- القس بيشوي على مذبح كنيسة سانت ماري بأستراليا.
- القس إيزاك على مذبح كنيسة سانت مينا وسانت مارينا ملبورن أستراليا.
- القس جورج كاهن عام للخدمة بجزر فيجي بإيبارشية ملبورن، أستراليا.
 
 

تواضروس الثاني

كهنة جدد

مصر والمهجر

الكنيسة

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