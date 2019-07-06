بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص من القاهرة والإسكندرية بإصابات متنوعة، إثر حادثى تصادم منفصلين، على طريق مطروح - الإسكندرية، فى الساحل الشمالى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى إسماعيل عبد الصمد "٣٢ سنة" من الإسكندرية مصابا باشتباه pc وكدمة بالضلوع وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وفوزى مهدى حنفي "٣٢ سنة" من الإسكندرية مصاب باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى.

كما استقبل المستشفى مصطفى ممدوح السيد "٢٣ سنة" من القاهرة مصاب باشتباه pc وجرح قطعى بفروة الرأس، طوله حوالى ٤ سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وآلاء خالد محمد " ٢٢ سنة" من القاهرة مصابة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وسارة أحمد "٢٢ سنة" من القاهرة مصابة باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وجرح رضى بفروة الرأس وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه خلع بالكتف الأيمن، إثر حادث تصادم سيارة برصيف أمام مدينة العلمين الجديدة، فى اتجاه الإسكندرية.