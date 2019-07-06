انطلاق امتحان الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بمدارس البعثة بالسودان

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018 /2019 لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية بالسودان، وفقًا للجدول المعتمد من الوزارة، وتستمر حتى 13 يوليو الجارى.

وتجرى امتحانات الدور الثانى بمدارس البعثة التعليمية بالسودان لعدد 57 طالبا / طالبة، وذلك فى كل من "لجنة الشجرة العربية بالخرطوم، ولجنة العربية ببود مدنى".

كما بدأت اليوم امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018 /2019 لأبنائنا فى الخارج فى جميع دول العالم التى لنا تمثيل دبلوماسى بها لعدد 1443 طالبا وطالبة فيما يقرب من 60 سفارة على مستوى العالم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان.