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اليوم.. "مصر بكم أجمل" تستأنف برنامجها لتدريب 45 شابا معاقا بالإسكندرية

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 ص
اليوم.. "مصر بكم أجمل" تستأنف برنامجها لتدريب 45 شابا معاقا بالإسكندرية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تستأنف اليوم السبت، مبادرة "مصر بكم أجمل" فى محافظة الإسكندرية التى تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وذلك بعقد برنامجها  التدريبى الثانى  لمدة 6 أيام، لتدريب  45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن البرنامج  التدريبى يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن  قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأى عمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج التدريبى للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير  فرص العمل المناسبة لذوى الإعاقة، وتوجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة مصر بكم أجمل: إن المبادرة يتم تنفيذها  علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تستهدف 6 محافظات : الاسكندرية ، والشرقية ، والدقهلية ، وبني سويف ، واسيوط ، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة .

وأشارت إلي أن نسبة الاقبال علي المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات بالبرنامج الأول بالنظر إلي أنه كان مرحلة تجريبية ، وتزايدت بالبرامج اللاحقة ، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال .   


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