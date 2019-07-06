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اليوم.. جامعة أسوان تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الجدد..اعرف الشروط

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص
اليوم.. جامعة أسوان تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الجدد..اعرف الشروط أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تبدأ جامعة أسوان اليوم السبت  فى إجراء اختبارات القدرات للطلاب الجدد بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية حتى يوم 20 يوليو الجارى.
 
أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن اختبارات القدرات تبرز المواهب الرياضية والفنية التى يتميز بها الطلاب وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة عند التحاقهم بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية.
 
وأوضح الدكتور عبدالرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اختبارات القدرات بالكلية  تبدأ اليوم بفتح باب التسجيل إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى وتستمر الاختبارات لمدة 3 أيام لكل طالب وتتضمن اختبارات بدنية  ومهارية فى نوع النشاط الرياضى الذي يجيده الطالب علاوة علي اختبار تحريرى فى المعلومات العامة عن الرياضة .
 
وأضاف الدكتور راضى عبد المجيد عميد كلية التربية النوعية، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسمى التربية الفنية والموسيقية تتطلب الحضور ببطاقة الرقم القومى وإيصال الدفع الإلكترونى على موقع التنسيق الإلكترونى علاوة على إحضار الأدوات المطلوبة لأداء اختبار التربية الفنية من الأقلام والألوان الخشبية والهندسية.
 
وأشار إلى أن اختبار التربية الفنية يتضمن ثلاثة اختبارات في التصميم والرسم والذكاء والمعلومات العامة ، بينما يتضمن اختبار قسم التربية الموسيقية يتضمن اختبار في الاستماع والذكاء والمعلومات.
 

جامعة اسوان

اختبارات القدرات

الطلاب الجدد

اسوان

الثانوية العامة

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