النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق فندق المهندسين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اشتعال النيران داخل فندق بالمهندسين، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته.

وكان مصدر أمنى، قال إن المعاينة الأولية أظهرت إن ماسًا كهربائيًا بأجهزة تكييف تسبب فى اندلاع حريق داخل فندق بالمهندسين، ما أدى الى تصاعد الأدخنة ونشوب الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للمكان وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فندق فى المهندسين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.