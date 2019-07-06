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القبض على مرتكبى واقعة سرقة نصف مليون جنيه من مصنع بالمحلة

السبت، 06 يوليه 2019 11:37 ص
القبض على مرتكبى واقعة سرقة نصف مليون جنيه من مصنع بالمحلة المتهمان
الغربية عادل ضرة

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من كشف ملابسات سرقة أكثر من نصف مليون جنيه من مصنع نسيج بالمحلة، ملك"هدى.ج.ا" 45سنة.

تبين أن مرتكبى الواقعة عامل سابق بالمصنع، وصديقه بعد أن قام بسرقة سلسلة المفاتيح الخاصة بالمجنى عليه، وسرقة محتويات الخزينة.

كان اللواء  طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة بتحرير صاحبة مصنع نسيج محضرا  يحمل رقم 7563جنح أول المحلة، باكتشافها سرقة خزينة المصنع  وبداخلها 604 ألف جنيه ومشغولات ذهبية "8 خواتم ، وأسورتين، سلسلة تزن ربع كيلو جرام.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة  وهما عامل سابق بالمصنع ويدعى"احمد.ف.ح" 21سنة مقيم قرية سندسيس مركز المحلة، "احمد.م.م" مقيم الوراقة ثالث المحلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى مستأجرة "قيادة المتهم الثانى"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لسابقة عمل المتهم الأول بالمصنع وعلمه باحتفاظ مالكته بمبالغ مالية بخزينته، وتمكنهما من دخول المصنع باستخدام نسخة من مفتاحه الأصلى،  قام بإعدادها والاحتفاظ بها أثناء فترة عمله بالمصنع، وبإرشادهما تم ضبط الخزينة وجميع المسروقات بمنزل المتهم الثانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

فرع البحث بالمحلة

واقعة سرقة

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