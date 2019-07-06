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القبض على صاحب مخزن أدوية مهربة ومحظورة فى عين شمس

السبت، 06 يوليه 2019 01:21 م
القبض على صاحب مخزن أدوية مهربة ومحظورة فى عين شمس أدوية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب مخزن أدوية بداخله كميات كبيرة من الأدوية المهربة، والمحظور تداولها داخل البلاد بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مسئول عن مخزن أدوية - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن "غير مرخص"  ، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر داخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون وهى عبارة عن (28  ألف برطمان مكملات غذائية- 4500  حقنة إفدرين والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين- 2300 علبة دوائية لعلاج العظام- 1800 أمبوبة مرهم مخدر موضعى)، وجميعهم مستوردين ومهربين جمركياً. بمواجهته إعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص ، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع مالك المخزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


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