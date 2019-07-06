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القبض على صاحب ثلاجة ألبان بداخلها 4 أطنان جبن مجهولة المصدر بالساحل

السبت، 06 يوليه 2019 02:06 م
القبض على صاحب ثلاجة ألبان بداخلها 4 أطنان جبن مجهولة المصدر بالساحل جبن فاسد - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط 4 أطنان جبن أبيض مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المسئول عن ثلاجة منتجات ألبان كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير  مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (4,500 طن "جبن أبيض") ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث التموين

امن القاهرة

ثلاجة البان

مواد مجهولة المصدر

جبن فاسد

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