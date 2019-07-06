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العقوبات تفتك بالمجتمه الإيرانى.. ارتفاع الطلاق إلى 318 حالة أمام 1000 زيجة

السبت، 06 يوليه 2019 05:26 م
العقوبات تفتك بالمجتمه الإيرانى.. ارتفاع الطلاق إلى 318 حالة أمام 1000 زيجة الطلاق
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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ارتفعت حالات الطلاق والعزوف عن الزواج فى إيران، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووى المحظور دوليا، وأشار تقرير لهيئة الاحوال المدنية الإيرانية إلى أن حالات الطلاق العام الإيرانى المنصرم (السنة الشمسية انتهت فى 21 مارس) حطمت الرقم القياسى فى البلاد، وكشف بالأرقام انه أمام كل 1000 زيجة كانت هناك 318 حالة طلاق.

 

وبحسب صحيفة آرمان الاصلاحية وفقا للتقرير فان السنة الإيرانية الماضية فى كل ساعة كانت تسجل فيها 63 زيجة، بينما تسجل ايضا 20 حالة طلاق وتهدم أسرة كاملة، واعتبرت أن العام الإيرانى الماضى (التى انتهت فى 21مارس) هى السنة الأعلى فى نسبة الطلاق، مقارنة بالعشرين عاما الماضية حيث سجلت نسبة الطلاق قبل 20 عاما نحو 80 حالة فقط أمام كل 1000 زيجة، ما يعنى أنها ارتفعت لأربع أضعاف.

 

وترتفع ايضا نسب عزوف الشباب الإيرانى عن الزواج فى ظل الوضع الاقتصادى المتردى وارتفاع أسعار السكن وانخفاض الأجور ومتطلبات الزواج، وبحسب تقرير الصحيفة اعرب مسئول جمعية الخدمات الاجتماعية عن قلقه لتنامى هذه الظاهرة قائلا: "الإحصائيات الرسمية مقلقة".

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووى مايو 2018، على قطاعات البترول والقطاعات المصرفية والبتروكيماويات، ادت إلى حرمان خزينة الدولة الإيرانية من مبيعات النفط التى تنفقها طهران على أجندتها السياسية فى المنطقة.

 


ايران

طلاق

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الطلاق في ايران

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