العثور على جثة فنى أجهزة تكييف داخل فيلا بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة فنى صيانة أجهزة تكييف داخل فيلا، وكشفت التحريات الأولية، أن العامل توجه لأداء عمله الخاص، بصيانة أجهزة تكييف الفيلا، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل فيلا، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل صيانة أجهزة تكييف، يبلغ من العمر 40 سنة، عقب انتهائه من صيانة أجهزة تكييف خاصة بفيلا، قرر الاسترخاء قليلا، إلا أنه فارق الحياة.

وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.