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الشرطة تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 935 مليون جنيه

السبت، 06 يوليه 2019 11:53 ص
الشرطة تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 935 مليون جنيه رجال التهرب الضريبى خلال ضبطية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبى حملاتها الأمنية، ونجحت فى ضبط 1143 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 198 حالة ضرائب عامة، وكشف 125 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و70 قضية فى مجال الجمارك، و14 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و207 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و169 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 935,461,945 مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 227 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 720,510 جنيه.


تهرب ضريبي

المتهربون من الضرائب

جرائم التهرب الضريبي

حملات على المتهربين ضريبيا

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