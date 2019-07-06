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السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

السبت، 06 يوليه 2019 09:31 م
السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى الي النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي.

 
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.
 
 
وأضاف أن تلك الاتفاقية التي تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لانها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ اكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق الي اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية ويفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساساً متيناً للتكامل الاقتصادي الافريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي سيعلن عن اطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.
 

السيسي

النيجر

افريقيا

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