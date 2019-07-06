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السفير المصرى بألمانيا: برلين تعلق تحذير عدم الطيران فوق جنوب سيناء

السبت، 06 يوليه 2019 11:53 ص
السفير المصرى بألمانيا: برلين تعلق تحذير عدم الطيران فوق جنوب سيناء بدر عبد العاطى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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صرح سفير مصر فى ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطى أن السلطات الألمانية قررت تعليق العمل بشكلٍ مؤقت بالتحذير الذى سبق أن فرضته على شركات الطيران الألمانية بعدم الطيران فوق جنوب شبه جزيرة سيناء لإرتفاع أقل من 26 ألف قدم.
 
وأوضح عبد العاطى أن هذا التعليق من شأنه أن يسهم في اتشجيع شركات الطيران الالمانية لتسيير رحلات الطيران العارض إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا. 
 
وأضاف السفير المصري في برلين أن هذا التعليق المؤقت قد جاء بعد مشاورات طويلة واتصالات مكثفة على كافة المستويات مع السلطات الألمانية المختلفة.
 
وأكد أن هذه الإتصالات المستمرة التي تمت مع المسئولين بالجهات الألمانية المعنية سواء بوزارة الخارجية أو النقل أو الأجهزة المعنية كانت تتم بصفة دورية للتأكيد على إستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، وأن هذا التحذير كان لا يتسق مع طبيعة العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين ولا يعكس حقيقة الأمور على أرض الواقع فى مصر والإستقرار والتطور الأمنى الذى تحقق فى شبه جزيرة سيناء.
 
وأضاف عبد العاطى أن تعليق السلطات الألمانية لهذا التحذير يفتح الباب أمام المزيد من شركات الطيران الألمانية المهتمة بالمقاصد السياحية المصرية فى منطقة جنوب سيناء لتسيير رحلاتها إلى تلك المناطق بما يسهم فى مزيد من زيادة أعداد السائحين الألمان الذين يقومون بزيارة مصر.
 
وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي  أن هذا التعليق جاء بعد أيام من تعديل وزارة الخارجية الألمانية لإرشادات تحذير السفر لمصر، وإستثناء طابا من هذا التحذير بما يفتح المجال أيضاً أمام السائحين الألمان لزيارة المدينة الساحلية، وهو الأمر الذى يؤكد إقتناع السلطات الألمانية بما حققته مصر من تقدم كبير على الصعيد الأمنى وفى مجال الاستقرار وأهمية مصر كأحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الألمان.
 
واشاد عبد العاطي بالجهود التي قامت بها اجهزة الدولة المصرية للوصول الي هذه النتيجة الإيجابية ونتيجة للتنسيق الكامل فيما بينها وبينها وبين  السفارة فى برلين ، حيث سبق أن نظمت السفارة مقابلات للسيدة الدكتورة وزيرة السياحة مع كل من وزير الدولة الألمانى للسياحة ورئيس لجنة السياحة بالبوندستاج ورئيس لجنة السياحة بالتحالف المسيحى الحاكم على هامش مؤتمر بورصة برلين للسياحة، وهى ذات المناسبة التى قامت خلالها السفارة بتنظيم مقابلة بالخارجية الألمانية للسيد اللواء محافظ جنوب سيناء والسيد اللواء الدكتور محافظ البحر  الأحمر أثناء تواجد سيادتهم فى برلين في مارس الماضي، فضلا عن التعاون الكامل الذي أبدته الجهات المصرية المعنية مع الوفود الالمانية التي قامت بزيارة المقاصد السياحية. 
 
وأعرب عبد العاطى عن الأمل في أن تشجع ألمانيا بإدخالها تلك التعديلات دولا اخري أن تحذو حذوها، نظراً لأنها أكبر مصدر للسائحين إلى مصر فى المرحلة الراهنة، وتخطى أعداد السائحين الألمان الذين قاموا بزيارة مصر فى عام 2018 أعداد السائحين الذين قاموا بزيارتها فى عام 2010 بإعتباره عام الذروة لعدد السائحين الألمان الذين قاموا بزيارة مصر.

بدر عبد العاطى

ألمانيا

جنوب سيناء

الطيران فوق جنوب سيناء

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